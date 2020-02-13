Прокурор о погибшем в отделе полиции: виновные предстанут перед судом

Прокурор о погибшем в отделе полиции: виновные предстанут перед судом
Сергей Хлопушин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Уголовное дело о гибели Ивана Вшивкова в отделении полиции в любом случае дойдет до суда, заявил журналистам в четверг, 13 февраля, прокурор области Сергей Хлопушин.

«Ведется следствие. Я думаю, что в любом случае, по моему мнению, виновные лица предстанут перед судом. Не может такого быть, чтобы человек был доставлен в полицию и его оттуда отправили на кладбище. В любом случае по крайней мере халатность в действиях должностных лиц органов полиции имеется», — заявил Хлопушин. По его данным, обвинение по уголовному делу еще никому не предъявлено.

В Калининграде в ночь с 19 на 20 октября 2019 года в отделе полиции № 2 после задержания погиб 36-летний Иван Вшивков. По официальной версии, мужчина повредил видеокамеру, а затем сломал батарею и обварился, но родственники в это не верят. СК возбудил дело о халатности, после чего двух сотрудников отдела полиции, где получил ожоги Вшивков, уволили.

Ранее члены ОНК Калининградской области Александр Вавилов и Герман Урыков порекомендовали начальнику регионального УМВД Игорю Илларионову провести проверки всех отделов полиции. В частности, начальнику отдела, где получил ожоги Вшивков, члены ОНК посоветовали заменить глухие двери на решетчатые.


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