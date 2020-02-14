На Советском проспекте столкнулись 4 машины, пострадали 2 водителя (фото)

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В четверг, 13 февраля, в Калининграде произошло ДТП с участием 4 автомобилей, в числе которых грузовик. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе УМВД.

ДТП случилось в 10 часов 20 минут утра. 40-летний водитель грузового «Мерседеса» с полуприцепом «Вилтон» ехал по Советскому проспекту от улицы Красной в направлении улицы Ломоносова. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он врезался в легковой «Опель» под управлением 61-летнего водителя, автомобиль которого от столкновения отбросило на впереди стоящую «Тойоту», за рулем которого находилась 36-летняя женщина. «Тойоту», в свою очередь, отбросило на впереди стоящий «Фольксваген», которым управлял 63-летний водитель. В результате ДТП пострадали водители «Тойоты» и «Опеля».

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Калининград. В 10 часов 20 минут 40-летний водитель управляя автомобилем «Мерседес» с полуприцепом «Вилтон», двигался по Советскому проспекту от улицы Красной в направлении улицы Ломоносова, из-за несоблюдения безопасной дистанции допустил столкновение с автомобилем «Опель» под управлением 61-летнего водителя, автомобиль которого от столкновения отбросило на впереди стоящий автомобиль «Тойота», за рулем которого находилась 36-летняя женщина, данный автомобиль от столкновения отбросило на впереди стоящий автомобиль марки «Фольксваген», которым управлял 63-летний водитель. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Тойота» и водитель автомобиля «Опель». #гибдд39

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)


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