На Советском проспекте столкнулись 4 машины, пострадали 2 водителя (фото)

В четверг, 13 февраля, в Калининграде произошло ДТП с участием 4 автомобилей, в числе которых грузовик. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе УМВД.



ДТП случилось в 10 часов 20 минут утра. 40-летний водитель грузового «Мерседеса» с полуприцепом «Вилтон» ехал по Советскому проспекту от улицы Красной в направлении улицы Ломоносова. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он врезался в легковой «Опель» под управлением 61-летнего водителя, автомобиль которого от столкновения отбросило на впереди стоящую «Тойоту», за рулем которого находилась 36-летняя женщина. «Тойоту», в свою очередь, отбросило на впереди стоящий «Фольксваген», которым управлял 63-летний водитель. В результате ДТП пострадали водители «Тойоты» и «Опеля».