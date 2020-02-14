В областном драмтеатре выявили нарушения пожарной безопасности

Калининградский областной Драмтеатр обязали устранить недостатки, связанные с пожарной безопасностью посетителей. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Как отметили в ведомстве, в 2019 году прокуратура проверила помещения театра и нашла ряд существенных нарушений. Выяснилось, что не во всех помещениях находились пожарные сигнализации, в общем коридоре третьего этажа на потолке не было устройства, реагирующего на дым. Кроме того, в здании есть проблемы с эвакуационными выходами — их не оказалось на четвертом этаже, а в кафе «Мельпомена» запасной путь был лишь один, остальные двери оказались запертыми на ключ. Находящиеся в зале сиденья были сделаны из материалов, которые легко воспламеняются и выделяют токсичные вещества во время горения. Кроме того, в здании театра обнаружились проблемы с системами пожарной тревоги.

По результатам проверки вручено предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а также составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4. КоАП РФ. Драмтеатр обязали устранить выявленные недостатки, однако после повторной проверки из 57 нарушений устраненными оказались лишь 18.

Прокуратура составила в отношении областного Драмтеатра повторный протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и направила дело в суд. На данный момент дело находится на рассмотрении.