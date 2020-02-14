В Озерске пассажир разбил машину таксисту, который отказался везти его домой

В Озерске пассажир разбил машину таксисту, который отказался везти его домой
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Озерске мужчина разбил машину таксисту, потому что водитель отказал ему в услуге. Об этом в пятницу, 14 февраля, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщается, что инцидент произошел после того, как пьяный горожанин подошел к автомобилю такси и попросил водителя довезти его домой. Автомобилиста смутил неаккуратный вид потенциального пассажира, из-за чего он отказал ему в услуге. Как уточнили в ведомстве, водитель испугался, что салон машины испачкает мокрая и грязная одежда клиента. После отказа мужчина разозлился и разбил 2 стекла, а также кузов машины. Общий ущерб составил 15 тысяч рублей.

Прибывшие на вызов полицейские задержали дебошира. В отношении него дознаватели полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.


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