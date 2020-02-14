УМВД: за сутки в области возбудили 4 «уголовки» за угрозу убийством

В Калининградской области за сутки полицейские возбудили 4 уголовных дела. Уточняется, что во всех инцидентах мужья пострадавших угрожали им убийством. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Так, 40-летний житель Гвардейска напал на свою жену за то, что она подала ему холодный суп. Мужчина схватил супругу за шею и начал душить, угрожая при этом ей убийством. Когда пострадавшая отбилась от нападавшего, то заперлась в одной из комнат и вызвала полицию.

В Немане 49-летний местный житель также применил силу во время ссоры. Мужчина набросился на жену с ножом, оставив на ней несколько порезов. Женщина выбежала из квартиры и начала просить соседей о помощи, после чего на место происшествия приехала полиция.

Также правоохранительным органам пришлось вмешаться в бытовые ссоры в Советске и Нестерове. Там преступники замахивались ножом на своих жен, сопровождая свои действия аналогичными угрозами.

В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.