Во Владимире умер машинист «Ласточки», которую транспортировали в Калининград

В поезде «Ласточка» на станции Владимир умер машинист, сообщает в субботу, 15 февраля, РИА Новости со ссылкой на Приволжское следственное управление СК на транспорте. Внутри поезда не было пассажиров.



«Поезд транспортировался в Калининград и находился на стоянке на станции Владимир. В пассажирском купе во время стоянки находилось два работника РЖД — машинист и помощник машиниста. Один из них — машинист — погиб. Помощника машиниста удалось спасти, ему была оказана срочная медицинская помощь», — сообщили агентству в ведомстве.

Следователи и сотрудники транспортной полиции провели осмотр места происшествия. Проверяется версия об отравлении угарным газом из-за использования пострадавшими обогревателя с бензиновым двигателем.