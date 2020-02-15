Во Владимире умер машинист «Ласточки», которую транспортировали в Калининград

Во Владимире умер машинист «Ласточки», которую транспортировали в Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Происшествия на железной дороге

В поезде «Ласточка» на станции Владимир умер машинист, сообщает в субботу, 15 февраля, РИА Новости со ссылкой на Приволжское следственное управление СК на транспорте. Внутри поезда не было пассажиров.

«Поезд транспортировался в Калининград и находился на стоянке на станции Владимир. В пассажирском купе во время стоянки находилось два работника РЖД — машинист и помощник машиниста. Один из них — машинист — погиб. Помощника машиниста удалось спасти, ему была оказана срочная медицинская помощь», — сообщили агентству в ведомстве.

Следователи и сотрудники транспортной полиции провели осмотр места происшествия. Проверяется версия об отравлении угарным газом из-за использования пострадавшими обогревателя с бензиновым двигателем.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter