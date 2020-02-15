В центре Калининграда произошла перестрелка, убиты двое (фото)

Вечером в субботу, 15 февраля, произошла перестрелка у Центрального рынка в Калининграде. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили очевидцы.

Как передаёт корреспондент «Нового Калининграда», на месте происшествия на улице Баранова в данный момент лежит одно тело. Сама улица закрыта для движения, на проезжей части лежит автоматическое стрелковое оружие.

Сотрудники силовых структур, работающие на месте, информацию о количестве убитых уточнить отказались, но факт стрельбы подтвердили. По словам очевидцев, убито два человека, стрелявший доставлен в БСМП. Погибшие — муж и жена, торговавшие на рынке, их сын в возрасте 14-15 лет госпитализирован.

Фото — Новый Калининград