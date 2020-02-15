Оружие у стрелка, убившего двоих, забрал 17-летний калининградец

Оружие у стрелка, убившего двоих, отобрал 17-летний калининградец. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» рассказал один из охранников, выбежавший на звуки выстрелов.

«17-летний мальчишка отобрал и выкинул подальше автомат», — сказал собеседник.

По словам другого свидетеля, молодой человек подошел к уже лежавшему в крови стрелявшему и, увидев, что тот жив и дышит, взял оружие и отбросил в сторону.



Вечером в субботу, 15 февраля, у Центрального рынка в Калининграде произошла перестрелка. По словам очевидцев, убито два человека, стрелявший доставлен в БСМП. Погибшие — муж и жена, торговавшие на рынке, их сын в возрасте 14-15 лет госпитализирован.