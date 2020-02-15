Погибшие в результате стрельбы были предпринимателями с Центрального рынка

Продолжение: СК: убивший двоих около рынка мужчина скончался
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Погибшие в результате стрельбы 15 февраля в Калининграде были арендаторами места на Центральном рынке. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил директор Центрального рынка Калининграда Сергей Званок. Информацией о причинах произошедшего собеседник на данный момент не располагает, поскольку личность нападавшего не установлена.

О том, что оба погибших работали на Центральном рынке, «Новому Калининграду» рассказал также охранник, прибежавший на место происшествия.

По информации источника «Нового Калининграда», стрелявший в предпринимателей мужчина «тоже торговал на рынке и что-то не поделил с погибшими».

Вечером в субботу, 15 февраля, в центре Калининграда 63-летний мужчина убил двоих человек и ранил 13-летнего подростка. После этого нападавший попытался покончить с собой. СК завел уголовное дело.


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