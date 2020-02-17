В Полесске дед засудил внучек за украденный кошелек

В Полесске дед засудил внучек за украденный кошелек
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Полесске две местные жительницы пришли в гости к своему дедушке, а затем похитили кошелек и скрылись с места кражи. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в сентябре 2018 года находившиеся в квартире родственника внучки договорились ограбить его. В одной из комнат девушки нашли черный кошелек, в котором находились 23 тысячи рублей, а затем похитили его и ушли из дома пострадавшего. Отмечается, что после этого преступницы решили потрать деньги по своему усмотрению.

Приговором Полесского районного суда подсудимые осуждены по ст. 158 ч. 2 п. «а, в» УК РФ, одной назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, второй подсудимой — назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.


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