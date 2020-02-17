Худрука Музыкального театра оштрафовали за невыплату зарплаты сотруднице

Худрука Музыкального театра оштрафовали за невыплату зарплаты сотруднице
Виталий Невар / Новый Калининград
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Художественного руководителя областного музыкального театра оштрафовали за невыплату зарплаты сотруднице. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что с января 2017 года помимо основной работы сотруднице театра поручили дополнительные обязанности, за выполнение которых работодатель должен был платить ей дополнительные деньги. Однако в декабре 2019 года худрук снял с женщины нагрузку, а ежемесячную стимулирующую доплату пострадавшей никто так и не выплатил. Уточняется, что за 11 месяцев работы сотрудница не получила свыше 60 тысяч рублей.

В отношении руководителя театра прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы). По итогам рассмотрения руководитель оштрафован на 10 тысяч рублей.

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