В Калининграде двое маленьких детей отравились угарным газом

На ул. Вагнера в областном центре двое маленьких детей отравились угарным газом. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 17 февраля, сообщил источник в экстренных службах.
Сообщение о происшествии поступило днем в воскресенье. По предварительной информации, в дымоходе квартиры не оказалось тяги и на кухне скопился угарный газ. 8-летний мальчик и 5-летняя девочка, находившиеся в квартире, госпитализированы в Детскую областную больницу с отравлением. Их 33-летняя мать от госпитализации отказалась.
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