Житель Полесска обворовал гостя на дне рождения друга, чтобы устроить свою вечеринку

Житель Полесска обворовал гостя на дне рождения друга, чтобы устроить свою вечеринку
Виталий Невар / Новый Калининград
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Житель Полесска пришел на день рождения товарища и украл у другого гостя крупную сумму денег, а затем устроил на эти деньги свою вечеринку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел во время праздника, на который именинник пригласил своего 28-летнего знакомого. В ходе застолья мужчина украл у другого гостя смартфон, с которого потом перевел себе деньги. Оказалось, что потерпевший забыл выйти из приложения мобильного банка, что позволило преступнику перечислить себе 216 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что на похищенные деньги горожанин устроил свою вечеринку и пригласил на неё всех знакомых. Отмечается, что на празднике присутствовал и потерпевший, который не подозревал, что мероприятие фактически «оплатили» его деньгами.

В отношении задержанного следователи полиции уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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