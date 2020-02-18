В Зеленоградске предприниматель не вернул семье инвалида деньги за несделанный ремонт

Зеленоградский предприниматель не вернул семье инвалида деньги за ремонтные работы, которые по договору никто не выполнил. Об этом во вторник, 18 февраля, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.



По данным ведомства, в мае 2019 года супруг местной жительницы заключил с мужчиной договор, согласно которому в их квартире должны быть сделаны ремонтные работы. Уточняется, что женщина является инвалидом первой группы с детства. За отделку жилища семья отдала свыше 230 тысяч рублей, однако условия договора предприниматель так и не выполнил, а деньги обратно не вернул. После этого пара обратилась за помощью в прокуратуру.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу инвалида компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 10 тысяч рублей. Также предпринимателя обязали вернуть заплаченные за ремонт квартиры деньги, неустойку за срыв срока выполнения работ — 90 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — 15 тысяч рублей, штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке — более 167 тысяч рублей.