В Зеленоградске предприниматель не вернул семье инвалида деньги за несделанный ремонт

В Зеленоградске предприниматель не вернул семье инвалида деньги за несделанный ремонт
Виталий Невар / Новый Калининград
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Зеленоградский предприниматель не вернул семье инвалида деньги за ремонтные работы, которые по договору никто не выполнил. Об этом во вторник, 18 февраля, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в мае 2019 года супруг местной жительницы заключил с мужчиной договор, согласно которому в их квартире должны быть сделаны ремонтные работы. Уточняется, что женщина является инвалидом первой группы с детства. За отделку жилища семья отдала свыше 230 тысяч рублей, однако условия договора предприниматель так и не выполнил, а деньги обратно не вернул. После этого пара обратилась за помощью в прокуратуру.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу инвалида компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 10 тысяч рублей. Также предпринимателя обязали вернуть заплаченные за ремонт квартиры деньги, неустойку за срыв срока выполнения работ — 90 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — 15 тысяч рублей, штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке — более 167 тысяч рублей.


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