Два жителя Светлого украли со стройки электростанции материалов на 200 тыс. руб.

В Светлом два местных жителя украли с территории строящейся электростанции почти тонну медного кабеля. Об этом во вторник, 18 февраля, пишет пресс-служба областного УМВД.



Сотрудники полиции установили наблюдение за жителями области и задержали их после того, как мужчины совершили преступление. По информации ведомства, горожане приезжали на стройку по ночам, чтобы оставаться незаметными, и хорошо знали, как обойти охрану. После проникновения на территорию преступники начали разрезать подготовленный к протягиванию кабель, а затем грузить его в машину. Похищенные материалы они хотели сдать в пункт приема металла, который располагался в другом городе. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.

В отношении 40-летнего и 34-летнего мужчин возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.