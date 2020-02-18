Два жителя Светлого украли со стройки электростанции материалов на 200 тыс. руб.

Два жителя Светлого украли со стройки электростанции материалов на 200 тыс. руб.
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

В Светлом два местных жителя украли с территории строящейся электростанции почти тонну медного кабеля. Об этом во вторник, 18 февраля, пишет пресс-служба областного УМВД.

Сотрудники полиции установили наблюдение за жителями области и задержали их после того, как мужчины совершили преступление. По информации ведомства, горожане приезжали на стройку по ночам, чтобы оставаться незаметными, и хорошо знали, как обойти охрану. После проникновения на территорию преступники начали разрезать подготовленный к протягиванию кабель, а затем грузить его в машину. Похищенные материалы они хотели сдать в пункт приема металла, который располагался в другом городе. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.

В отношении 40-летнего и 34-летнего мужчин возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter