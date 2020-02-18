Областной суд: рабочий отсудил компенсацию у избившего его гвоздодером коллеги

Житель области отсудил компенсацию у коллеги, который избил его на работе гвоздодером. Об этом пишет пресс-служба областного суда.



В ходе судебного разбирательства выяснилось, что инцидент произошел в апреле 2019 года на одном из заводов Советска. Мужчина сделал своему напарнику замечание из-за того, что тот, по его мнению, уклонялся от своих обязанностей. После этого между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой оскорбленный оппонент несколько раз ударил обидчика гвоздодером. Сообщается, что пострадавший обратился в больницу, где медики квалифицировали полученные травмы как средний вред здоровью.

Советский городской суд взыскал в пользу избитого рабочего компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Однако данное решение не устроила ответчика, и он подал апелляционную жалобу в областной суд. Судебная коллегия признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оно уже вступило в законную силу.