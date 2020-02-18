Участники ДТП на Восточной эстакаде снесли деревья стоимостью 70-100 тыс. рублей

Во время одной из недавних автомобильных аварий на Восточной эстакаде пострадало 7 молодых деревьев, сообщает во вторник в своем Facebook городская администрация.

«Наш отдел озеленения в настоящий момент выясняет через ГИБДД имя виновника, после чего, скорее всего, придётся обратиться в суд на него с требованием восстановить посадки», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Горвласти также отметили, что компенсационные посадки на месте ДТП проводились в позапрошлом году. Пострадали липы и буки в возрасте 10-12 лет. Ориентировочная стоимость новых саженцев — 70-100 тыс. рублей.