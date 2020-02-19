За 2019 год хакеры перевели 5,7 млрд рублей со счетов россиян

За прошедший год хакеры провели 572 тысячи нелегальных операций со счетами россиян. Сумма выведенных у физлиц средств составила 5,7 млрд рублей, а со счетов юрлиц — 4,6 тысячи операций на 701 млн рублей, передает «РИА Новости» со ссылкой на обзор Банка России по операциям, совершенным без согласия клиентов. Авторы документа отмечают, что количество и объем незаконных операций постоянно увеличиваются.



«Объем всех операций, совершенных без согласия клиентов (физлиц — ред.) с использованием электронных средств платежа, в 2019 году составил 5723,5 миллиона рублей. Ко­личество таких операций — 571 957 единиц. В 2019 году юридические лица сообщили в банки о 4609 операциях без согласия клиента на общую сумму 701 миллион рублей», — процитировали заявление Банка России в издании.

Авторы обзора отметили, что среднестатистическая сумма одного такого «перевода» по счетам физлиц в 2019 году составила 10 тысяч рублей, а с юридических лиц снимали в пятнадцать раз больше— 152 тысячи рублей. Уточняется, что такие цифры по средней сумме операции Банк России приводит впервые.

В 69% случаев киберпреступники использовали методы социальной инженерии. В свою очередь, банки возместили клиентам 15% украденных средств — 935 млн рублей. Как отметили в ЦБ, операции без согласия клиентов-юрлиц в 16% случаев происходили из-за воздействия социальной инженерии, в количественном отношении это 723 хищения. «При этом порядка 10% похищенных средств (65 миллионов рублей) компенсированы либо возвращены пострадавшим организациям», — отмечают в издании.