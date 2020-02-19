Под Багратионовском предприниматель попал под статью за загрязнение почвы

Под Багратионовском предприниматель попал под статью за загрязнение почвы
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

В пос. Майское под Багратионовском местный житель засорил почву лакокрасочными отходами. Об этом пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, предприниматель был связан со сферой обращения с отходами. Однако накопившийся на участке мусор предприниматель закапывал в землю — остатки лакокрасочных материалов природоохранная прокуратура нашла в загрязненной почве. Лабораторная экспертиза показала, что указанные остатки относились к III классу опасности.

В отношении горожанина завели уголовное дело. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter