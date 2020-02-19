Под Багратионовском предприниматель попал под статью за загрязнение почвы

В пос. Майское под Багратионовском местный житель засорил почву лакокрасочными отходами. Об этом пишет пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, предприниматель был связан со сферой обращения с отходами. Однако накопившийся на участке мусор предприниматель закапывал в землю — остатки лакокрасочных материалов природоохранная прокуратура нашла в загрязненной почве. Лабораторная экспертиза показала, что указанные остатки относились к III классу опасности.
В отношении горожанина завели уголовное дело. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).
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