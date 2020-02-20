В немецком городе Ханау 9 человек погибли при стрельбе. Подозреваемого нашли мертвым

В немецком городе Ханау в центральной Германии как минимум девять человек погибли и пятеро пострадали во время стрельбы. Мужчина открыл огонь в двух кальянных. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на полицию, предполагаемого стрелка нашли мертвым ранним утром в четверг, 20 февраля, у него дома. В том же доме нашли ещё одно тело. Таким образом, всего погибли одиннадцать человек.



Со слов очевидцев полиция допустила, что стрелявший уехал из первой кальянной на автомобиле. Затем полиция установила его личность и нашла и обыскала его дом.

Пока у следствия нет оснований считать, что, кроме погибшего, кто-то еще был причастен к нападениям. Расследование продолжается, полиция выясняет мотивы нападавшего.