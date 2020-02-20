УМВД: в Гурьевске двое рецидивистов совершили кражу на сумму более 1,3 миллиона

УМВД: в Гурьевске двое рецидивистов совершили кражу на сумму более 1,3 миллиона
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гурьевске полицейские задержали двоих ранее судимых местных жителей, подозреваемых в краже электрокабеля на сумму более 1.3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, злоумышленники выяснили, что в складских помещениях в поселке Орловка хранится большое количество электрокабеля. В ночное время подозреваемые подъехали к ангару и, разобрав доски с оконного проема, проникли во внутрь. Мужчины похитили 900 метров медного кабеля, который увезли на машине и сдали в один из областных пунктов приема металла.

Кража была обнаружена директором предприятия лишь спустя 2 месяца во время проведения ревизии. Злоумышленники были задержаны оперативными сотрудниками и доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания.

В отношении задержанных следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в особо крупном размере». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об их аресте.

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