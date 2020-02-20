Жена убийцы с рынка в момент стрельбы говорила полиции о его возможном суициде

Жена Фазиля Бахрамова, который в прошлые выходные застрелил у Центрального рынка Вадима Янголенко и Дарью Ефимову, в момент преступления находилась в отделе полиции. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в правоохранительных органах.



По данным источника, супруга Бахрамова рассказала, что в тот день супруг помог ей убрать товар с прилавка и она поехала домой. «В 18:15 по телефону Бахрамов ей сообщил, что „деньги в прилавке“ и начал прощаться навсегда. Женщина поняла, что Бахрамов хочет свести счеты с жизнью. Она позвонила его сыну и пошла в отдел полиции по Московскому району и стала просить отыскать супруга, поскольку тот намерен себя убить. И в тот момент, когда она давала объяснения в полиции, поступило сообщение о стрельбе у рынка», — рассказал собеседник.

Также, стало известно, что в этот день Бахрамов звонил своему сыну: вспоминал какие-то старые обиды и высказывал по поводу неоправданных надежд. Но так как мужчина в тот момент был занят своими делами, то не стал придавать значение претензиям родственника.

В 2018 году Бахрамов получил охотничий билет и по установленному законом порядку приобрел оружие, добавил источник.

Напомним, вечером в субботу, 15 февраля, на ул. Профессора Баранова в Калининграде пожилой мужчина застрелил из охотничьего карабина семейную пару, а затем попытался убить их 13-летнего сына. После этого убийца совершил попытку суицида, а через несколько часов от полученного ранения скончался в больнице. Подробности можно почитать тут.