«Ты меня достал»: что известно об убийстве семьи у Центрального рынка

На ул. профессора Баранова в Калининграде вечером 15 февраля пожилой мужчина застрелил из охотничьего карабина семейную пару и попытался убить их 13-летнего сына. Затем он совершил попытку суицида и спустя несколько часов скончался в больнице от полученного ранения. Когда выяснилось, что и стрелявший, и его жертвы торговали на Центральном рынке, поползли слухи, что причиной конфликта, закончившегося трагедией, стала дележка выгодного места в овощном ряду. «Новый Калининград» побывал на рынке и узнал, какие версии произошедшего обсуждают местные продавцы и коммерсанты, знавшие участников этой истории.

На Центральном рынке утром в воскресенье все без исключения обсуждают трагические события вчерашнего вечера. Торговцы в группах по несколько человек, кто шепотом, кто погромче, рассказывают, что видели, слышали и читали в новостях. Все то и дело бросают взгляды в сторону двух пустых прилавков. К одному из них все время подходят люди и кладут цветы — в основном по две красные гвоздики. Одна женщина в рыданиях склоняется лбом к гранитной столешнице и долго не разгибает обратно спины. Прилавок, где торговали супруги 52-летний Вадим Янголенко и 34-летняя Дарья Ефимова, которых убили накануне, скоро превращается в мемориал. На другое пустующее место, где размещал свой товар стрелявший в них 63-летний Фазиль Бахрамов, никто цветов не приносит.

Вадим и Дарья имели торговое место ближе ко входу на рынок со стороны ул. Горького. Семья торговала овощами, в основном огурцами и помидорами. Все без исключения опрошенные торговцы и сотрудники рынка отзываются о погибшей паре, как об «очень хороших людях». «Я знаю, что они квартиру новую купили и ремонт там доделывали, — рассказывает мужчина, торгующий сухофруктами и орехами. — По вечерам отец с сыном приходили маму забирать. Сам он не торговал вообще — он товар возил, за ребенком смотрел».

«Погибшую семью мы знали — все тут здороваемся и общаемся. Нормальные люди были, они у нас — зелень, мы у них овощи всегда покупали. Я вчера вечером в полпятого у нее огурцов купила. Даша не выглядела встревоженной. Но она вообще всегда такая спокойная была, как танк», — вспоминает Елена.

Из нескольких источников известно, что Дарья вышла на работу 14 февраля после двухмесячного перерыва. Одни торговцы утверждают, что многие женщины предпочитают зимой не работать на холоде, а о ее предполагаемой беременности они ничего не слышали. Другие говорят, что Дарья не скрывала своего положения и рассказывала коллегам, которые интересовались, зачем она снова встала к прилавку, что «пока еще есть время и силы, хочет поработать».





Бахрамов продавал яблоки, и его прилавок размещался на несколько десятков метров дальше от входа в том же ряду, что и у убитой им пары. Он был женат, его супруга торговала вместе с ним на рынке. Информация о детях разнится — одни говорят, что у семьи было двое взрослых детей, другие уверяют, что только один сын, который давно живет отдельно от родителей. Жену Бахрамова коллеги описывают как «спокойную и общительную женщину», а вот о нем самом впечатление у продавцов не такое однозначное.



«Там сейчас в сетях чушь говорят, что он азербайджанец. А он местный, и национальность у него другая. Он сюда в 60-70-х годах приехал. Мы с ним стояли рядом. Потом он ушел на другое место торговать. Откуда у него оружие, не знаю. Охотник? Я знаю, что он — рыбак. Я ему приносил приманки, чтобы ловить судака», — вспоминает торговец сухофруктами.

Кто-то говорит, что Бахрамов был мужчина замкнутый и ворчливый. Но большинство торговцев уверяет, что характер у мужчины был крайне вспыльчивый, из-за чего у него регулярно случались конфликты как коллегами, так и с покупателями.

«Тяжелый человек. С ним даже разговаривать не хотелось — такой негатив от него шел. Настолько он неприятный и приставучий, что ты просто не так встанешь рядом, и ему будет достаточно этого, чтобы с тобой в конфликт вступить. Заводился с полоборота. Даже покупатели отходили от него и говорили: «Он что, ненормальный?». Вот не дай бог, ты потрогаешь яблочко не так, и ему не понравится — он тебе вслед все, что хочешь, может сказать. С ними вообще особо никто не общался здесь. Я слышала как они с женой, бывало, ругались между собой. Хотя, казалось бы, она — восточная женщина и должна молчать, и то не выдерживала, — рассказывает продавщица зелени, которая занимает одно из соседних от Бахрамова мест в торговом ряду.

Сотрудники рынка вспоминают, что Бахрамов довольно экстравагантно одевался: «Мы думали про него, что он дурачок. Мы над ним прикалывались, потому что он любил что-нибудь на голову надевать: то платочек повяжет, то шапку из газет, то еще чего», — говорит Елена.

«Наряжался он странно все время: рубашку любил расстегнуть, чтобы торс видно было, и шляпы носил. Еще бы трость — и как Чарли Чаплин», — говорит продавщица, обсуждающая тему с подругами в курилке. Она добавляет, что среди ее знакомых нет никого, с кем бы хоть раз не поскандалил Бахрамов. Тут же откликается другая женщина, которая хоть и наслышана от других о тяжелом характере Бахрамов, но сама торговала с ним рядом много лет и никогда не ссорилась: «Со мной он почти не разговаривал, и конфликтов у меня с ним не было. Хотя со мной ругаться себе дороже. Помню, девчонки-малолетки хотели у него яблоко украсть: одна отвлекала, другая в карман яблоко прятала. Так он забрал яблоко у нее и говорит: „Что же ты делаешь? Разве так можно? Я тебя угощаю, а ты еще и воруешь“. Девчонки только посмеялись. Я ему предложила охрану вызвать, чтобы родители узнали. А он так спокойно говорит: „Детям жизнь портить?“. Вчера с ним виделись: „Здрасьте“, „До свидания“. Все нормально было», — рассказывает Ольга.





Все коммерсанты отметают появившуюся одной из первых в СМИ версию о том, что конфликт у погибшей пары и Бахрамова случился из-за дележки выгодно расположенного места в торговом ряду. «Места здесь распределены у всех уже очень много лет. Никто из-за мест никогда не ругается. К ним (к Дарье и Вадиму — прим. „Нового Калининграда“) весь Калининград ходил покупать, но не из-за места, а потому, что их хорошо знают и у них всегда качественный товар», — говорит предприниматель Владимир.

Не верят сотрудники рынка и в то, что ссора могла случиться на почве ревности, хотя версию «любовного треугольника» тоже на рынке обсудили. Одна из сотрудниц рассказывает, что Бахрамов проявлял активное внимание к представительницам противоположного пола: «Он, конечно, ко всем клеился, но я замечала, что в основном к полным девушкам, а Дашка там даже рядом не стояла».

Коммерсанты передают друг другу слух о том, что у погибшей семьи и стрелявшего был давний конфликт, и все это переросло в судебную тяжбу. Иск в суд действительно был в 2016 году: Бахрамов обвинял Янголенко в избиении (ч.1 ст.115 УК РФ). Причем, потасовка произошла именно на рынке. Правда, как следует из постановления суда, все завершилось тем, что обидчик компенсировал потерпевшему «моральный и материальный вред» — дело закрыли в связи с примирением сторон.

И хоть коллеги и не припомнят, чтобы недавно между Янголенко и Бахрамовым происходили новые ссоры, но не исключают, что конфликт мог превратиться в перманентный. Тем более, что, по словам продавщицы Марины, нередко Бахрамов вел себя неадекватно: «Как-то, например, он поставил ногу на „медовый“ прилавок и стал чистить обувь. Девочки ему сделали замечание. Он начал орать на них. Подошел сын одной из женщин, а он ему и говорит: „Убей свою мать!“. Тогда уже я не выдержала, повернулась и говорю ему: „Ты что, вообще охренел? Ты что такое говоришь?“. Тут он на меня орать стал».

В день, когда случилась трагедия, семейная пара не спешила сворачивать торговлю и не убирала с прилавка товар практически до закрытия рынка. Только около семи вечера Дарья, Вадим и их сын пошли к своей машине, припаркованной в районе строящегося торгового центра. По рассказам некоторых очевидцев, Бахрамов, хоть сам тоже торговал в тот день, уже ждал их у машины.







«Они при мне погибли. Он (Бахрамов — прим. „Нового Калининграда“) их ждал. Мы ехали в машине. Нас остановили. Мы вышли — а он уже всех расстрелял. Стоишь, смотришь, а не можешь ничего сделать — это страшно. Где наша охрана рынка была? Когда они выбежали? Когда уже все кончилось? Когда я уже и скорую, и полицию — всех вызвала? Может быть, можно было девушку спасти. Мы бессильны в этой ситуации были — он просто за машинами шел. Мы не поняли, что случилось, а он просто стрелял на поражение», — говорит Алла, чей прилавок находится напротив торговой точки погибшей пары.

Когда Бахрамов начал стрелять, многие сотрудники рынка решили что где-то запускают фейерверки. Проходивший в это время по ул. Баранова 17-летний студент КМРК, вспоминает, что тоже не сразу понял, что за «хлопки» он услышал. «Ну, как петарды, три-четыре хлопка». Однако, когда увидел пробежавшего мимо мужчину и его преследователя с карабином, то понял, что речь идет о выстрелах. Юноша видел, как убегавший упал возле желтой машины. «Я подбежал к мужчине посмотреть, живой он или нет, потом оглядываюсь — возле белой машины женщина в полуприседе. У нее было ранено колено, и она попросила меня о помощи, умоляла, чтобы я подошел», — рассказал он.

Кирилл хотел помочь раненной, но услышал очередной выстрел и отбежал назад. Когда через несколько секунд студент обернулся на еще один выстрел и увидел, что нападавший упал на землю, то подбежал к уже истекавшему кровью мужчине — Бахрамов попытался покончить с собой. «Я выхватил оружие, отошел на 3 метра и держал его под прицелом. Он был еще жив, дышал. Примерно через минуту, когда подошла Росгвардия, я положил оружие и отошел в сторону от места происшествия», — рассказал «Новому Калининграду» юноша, выйдя из полицейского микроавтобуса, где у него сняли отпечатки и записали показания.







«Я не мог пройти мимо, ведь меня просили о помощи», — позже скажет Кирилл матери в ответ на упреки в том, что он не должен был «так глупо рисковать» своей жизнью.



Другой свидетель убийства в момент преступления сидел в машине, припаркованной рядом с местом происшествия. Услышав несколько выстрелов и повернувшись в сторону звука, он увидел, как какой-то человек падает на землю. Только после этого он обратил внимание на другого мужчину, одетого в черную куртку и камуфляжную шляпу. По его словам, тот шел по дороге вдоль стоящих у обочины машин и «вел прицельный огонь» по своим жертвам.

Человек, знакомый с содержанием записей камер видеонаблюдения, которые зафиксировали происшествие, рассказал, что после того, как началась стрельба, подросток, шедший рядом с семейной парой, в которую целился нападавший, бросился бежать в сторону Верхнего озера. По всей видимости, ему удалось быстро удалиться на довольно приличное расстояние, поскольку студент не упомянул о присутствии мальчика в своем рассказе. После того, как нападавший совершил попытку суицида, мальчик «вернулся и сидел на коленях возле матери», отметил собеседник «Нового Калининграда».

Открывший стрельбу из карабина Бахрамов, которого доставили в БСМП, скончалсяв реанимации. Мальчик серьезно не пострадал — в тот же вечер после осмотра его выписали из Детской областной больницы. К подростку из другого города приехала бабушка, с ним работает психолог.

Произошедшее убийство не было спонтанным — Бахрамов оставил предсмертную записку, полный текст которой неизвестен, однако там есть фраза «Ты меня достал». Помимо этого послания, которое сейчас изучают следователи, сохранилось еще несколько свидетельств, напоминающих о преступлении — присыпанные песком пятна крови на брусчатке и валяющийся у бордюра стреляный патрон от охотничьего карабина «Сайга».

Текст — Екатерина Медведева, фото — Денис Туголуков / Новый Калининград