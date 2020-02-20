В Польше хотят построить 820 км новых дорог за 10 лет

В Польше объявили о старте новой программы строительства дорог стоимостью в 28 млрд злотых (около 450 млрд рублей). Об этом сообщает Naze miasto. Программа предусматривает строительство 100 кольцевых развязок и 820 километров дорог.

В статье говорится, что программа рассчитана на 2030 года и ее объявления не означает немедленных торгов на строительство — это скорее перспективный план развития. Средства планируют выделять из Национального дорожного фонда, в том числе и за счет поступлений от платных дорог, топливных сборов, страна также рассчитывает на помощь Евросоюза.