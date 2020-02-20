В Калининграде 13-летний школьник и его собака помогли задержать вора (видео)

В Калининграде 13-летний подросток вместе со своей собакой породы маламут по кличке Лея помогли полиции задержать рецидивиста. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как рассказали в УМВД, родители школьника ушли на работу, оставив его одного в квартире на улице Гайдара. Мальчик услышал в коридоре подозрительный шум и, когда пошел проверить, увидел в жилище постороннего мужчину, который тут же скрылся. Собака тут же взяла след и выбежала за незваным гостем, за ней побежал и 13-летний Артур, который догнал незнакомца этажом ниже. Шум привлек внимание соседей, они вызвали полицию и заблокировали двери из подъезда.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла у задержанного женскую сумку, которую тот успел похитить из прихожей. Выяснилось, что 28-летний ранее судимый подозреваемый промышлял квартирными кражами, используя при этом нехитрый способ — он проникал в подъезды и дергал дверные ручки, проверяя, не забыли ли хозяева запереть жилище, и если обнаруживал открытую квартиру, похищал ценные вещи из коридора. Полицейские поблагодарили школьника за помощь в раскрытии преступления.

В отношении задержанного следственные органы ОМВД России по Центральному району Калининграда возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации и пункту «в» части 2 статьи 161 «Покушение на грабеж». По ходатайству следователей подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается, оперативники уголовного розыска проверяют задержанного на причастность к квартирным кражам.