С начала февраля под колеса авто в области попали 22 пешехода (видео)

С начала месяца в Калининградской области под колесами авто пострадал 21 пешеход, еще один человек погиб. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.

В 13 случаях виновниками происшествий стали сами пешеходы, в остальных — водители авто. 4 аварии произошли, когда машины сдавали назад. «Госавтоинспекция Калининградской области в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения: соблюдайте ПДД, не торопитесь, помните, что наша жизнь и здоровье в первую очередь зависит от нас самих», — отмечается в сообщении ГИБДД.