В Правдинске в огне пострадал «Мерседес Бенц»

В четверг, 20 февраля, в Правдинске вечером горел автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Комсомольской поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 21.32. В автомобиле «Мерседес Бенц» обгорело лакокрасочное покрытие и пластиковый обвес на площади 2 кв.м. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-26 в составе 3 человек и 1 единицы техники.
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