Рано утром в Балтийске штормовой ветер составил 25 м/с

Рано утром в Балтийске штормовой ветер составил 25 м/с
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Работа энергетиков из-за штормового ветра переведена в режим повышенной готовности

Утром в воскресенье, 23 февраля, в Калининградской области продолжаются сильные порывы ветра. По состоянию на 4 часа утра в Балтийске был зафиксирован штормовой ветер в 25 м/с, сообщает региональное управление МЧС на своем сайте.

Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует:  соблюдать особую осторожность, при вынужденном пребывании под открытым небом находиться в отдалении от зданий, избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не подходить близко к опорам линий электропередач, трансформаторным подстанциям, не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона можно набрать номер «112», со стационарного — «01»). По нему можно звонить, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: (4012)79-99-99.

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