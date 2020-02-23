Рано утром в Балтийске штормовой ветер составил 25 м/с

Утром в воскресенье, 23 февраля, в Калининградской области продолжаются сильные порывы ветра. По состоянию на 4 часа утра в Балтийске был зафиксирован штормовой ветер в 25 м/с, сообщает региональное управление МЧС на своем сайте.

Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует: соблюдать особую осторожность, при вынужденном пребывании под открытым небом находиться в отдалении от зданий, избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не подходить близко к опорам линий электропередач, трансформаторным подстанциям, не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.

(4012)79-99-99.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона можно набрать номер «112», со стационарного — «01»). По нему можно звонить, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: