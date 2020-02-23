В Калининграде пропала 13-летняя девочка (фото)

В Калининграде пропала 13-летняя девочка (фото)
Фото регионального УМВД
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В областном центре разыскивается 13-летняя Валерия Миронова, пропавшая накануне. Об этом сообщает на своем сайте региональное УМВД.

Школьница ушла в субботу, 22 февраля,из дома по улице Третьяковской, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 13 лет, темно-русые волосы, стрижка «каре» с челкой, рост 155 см, худощавого телосложения, зеленые глаза.

Была одета: короткая куртка с капюшоном цвета «хаки», розовая вязаная шапка, темно-зеленый шарф, серые брюки в клетку, темно-синие кроссовки «Адидас» с зелеными вставками.При себе имела школьный рюкзак темно-синего цвета в мелкий белый горох и спортивную форму — черные лосины и черные кроссовки «Найк» с розовыми вставками.

Всех, у кого есть информация о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: 552-098, 552-202 (дежурная часть), 552-013 (ПДН) либо 02.

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