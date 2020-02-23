Стали известны подробности дела, по которому арестовали экс-руководителей «Инвестбанка»

Стали известны подробности дела, по которому арестовали экс-руководителей «Инвестбанка»
Фото / Новый Калининград, архив
Все новости по теме: Отзыв лицензии у «Инвестбанка»

Арестованные в Москве бывшие топ-менеджеры «Инвестбанка» Сергей Менделеев, Сергей Зайцев и Григорий Юсуфов обвиняются в хищении из банка 3,2 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, еще один бывший руководитель этого кредитного учреждения — Владимир Гезин, единственный, признавший свою вину, находится под домашним арестом. Всех четверых фигурантов расследуемого следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) сотрудники ГУЭБиПК задержали 20 февраля. Экс-хозяина Инвестбанка Сергея Менделеева взяли в собственном загородном доме на Рублевке, а бывших вице-президента Григория Юсуфова и членов наблюдательного совета Сергея Зайцева и Владимира Гезина — по местам проживания в Москве.

Суть хищений заключалась в выдаче в период с 30 марта по 15 августа 2012 года подконтрольным экс-финансисту фирмам-«однодневкам» кредитов «без их последующего возврата». В противоправной деятельности принимала участие и уже осужденная зампред правления банка Ольга Боргардт, которая и заключала фиктивные кредитные договоры.

ЦБ отозвал лицензию у банка, тогда входившего в число 80-ти крупнейших кредитных учреждений страны и бывшего одним из наиболее популярных в Калининградской облсти, 13 декабря 2013 года. 4 марта 2014 года Арбитраж Москвы признал «Инвестбанк» банкротом. После этого сбережения смогли вернуть 25 530 вкладчиков на сумму 8,97 млрд рублей. С исками к АСВ обратились 408 жителей и предприятий Калининграда. По данным «Коммерсанта», на момент прекращения деятельности «Инвестбанка» «дыра» в его капитале составляла 63,4 млрд рублей.


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