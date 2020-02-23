Полиция нашла пропавшую в Калининграде 13-летнюю девочку

Полиция успешно завершила поиски 13-летней школьницы, которая пропала в областном центре накануне. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе УМВД в воскресенье.



Полицейские опросили друзей и знакомых девочки, подготовили ориентировки с ее приметами, которые были направлены во все территориальные отделы полиции. Школьницу в итоге обнаружили на улице Красной, где она гуляла с подругой. Подростка доставили в отдел полиции и передали родителям.

Полицейские установили, что каких-либо противоправных действий в отношении ребенка не осуществлялось. С ней провели профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода из дома.