Родные и полиция ищут пропавшего в Калининграде 12-летнего мальчика (фото)

Родные и полиция ищут пропавшего в Калининграде 12-летнего мальчика (фото)
Фото пресс-службы УМВД
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Отделом МВД России по Центральному району разыскивается 12-летний Алексей Лычков, пропавший накануне. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областной полиции в воскресенье, 23 февраля.

Мальчик, проживающий на улице Чекистов, ушел гулять из дома по ул. Чекистов около 16 часов. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 12 лет, рост 160 см, плотного телосложения, русые волосы.

Был одет в длинную зимнюю куртку темно-синего цвета, черный спортивный костюм, кроссовки темного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьника, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-092, 8 (4012) 552-098 или 02.

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