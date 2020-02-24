Гулял с другом: полиция нашла пропавшего накануне 12-летнего школьника

Полиция Калининграда нашла 12-летнего Алексея Л., объявленного в розыск накануне. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 24 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полиция опросила друзей и знакомых мальчика, подготовила ориентировки с его приметами и направила их во все территориальные отделы полиции. В результате инспекторы по делам несовершеннолетних нашли ребенка на улице Калужской, где он гулял с приятелем.

Школьника доставили в отдел полиции и передали законному представителю. Противоправных действий в отношении Алексея за время отсутствия совершено не было. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода из дома.