Очевидец: на Горького сбили мать с маленьким ребенком (фото)

Очевидец: на Горького сбили мать с маленьким ребенком (фото)
Фото Андрея Иванова
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На ул. Горького в областном центре «Фольксваген» сбил женщину с ребенком. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщил очевидец происшествия.

По словам свидетеля, авария произошла около 11 утра в понедельник на пешеходном переходе на пересечении с ул. Первомайской. «Фольксваген» сбил женщину с 5-ти летней девочкой, пострадавших без сознания увезли в больницу. «Водитель нарушал скоростной режим, не убедился в безопасности проезда на перекрестке, не пропустил пешеходов. На место прибыли два экипажа ДПС и сотрудники полиции», — отметил очевидец.

Обновлено в 13.24. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что авария произошла в 10.44 в понедельник. По предварительной информации, женщину и 4-летнего ребенка сбил «Фольксваген» под управлением 51-летнего водителя. Пешеходы госпитализированы, их возраст  и другая информация уточняется. Проводится проверка.

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