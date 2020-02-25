Сбитые на Горького женщина и 4-летняя девочка находятся в тяжелом состоянии

Сбитые на Горького женщина и 4-летняя девочка находятся в тяжелом состоянии
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Война на дорогах

Состояние матери и ребенка, сбитых на ул. Горького в понедельник, оценивается как тяжелое. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 25 февраля, сообщили в областном минздраве.

«Ребенок находится в Детской областной больнице, его мама — в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Состояние обоих пациентов оценивается медиками как тяжелое», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, около 10.44 в понедельник на улице Горького «Фольксваген» под управлением 51-летнего водителя на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину с 4-летней девочкой.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии

Комментировать (17)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter