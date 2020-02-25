Сбитые на Горького женщина и 4-летняя девочка находятся в тяжелом состоянии

Состояние матери и ребенка, сбитых на ул. Горького в понедельник, оценивается как тяжелое. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 25 февраля, сообщили в областном минздраве.

«Ребенок находится в Детской областной больнице, его мама — в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Состояние обоих пациентов оценивается медиками как тяжелое», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, около 10.44 в понедельник на улице Горького «Фольксваген» под управлением 51-летнего водителя на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину с 4-летней девочкой.