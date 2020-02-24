В ДТП на Чекистов пострадала пассажирка такси (фото)

В областном центре в результате аварии пострадала 39-летняя пассажирка такси. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Авария произошла в 05.35 в воскресенье на ул. Чекистов. Со стороны Леонова в направлении Советского проспекта ехал «Митцубиси», под управлением неустановленного водителя. В районе дома 79, при проезде нерегулируемого перекрёстка он не уступил дорогу ехавшему по главной такси марки «Рено» под управлением 51-летнего водителя. Травмы получила пассажирка «Рено».
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