В Калининграде из колонии освободили осужденного за хищение экс-главу ФСИН

Центральный районный суд Калининграда согласился отпустить из колонии условно-досрочно бывшего директора Федеральной службы исполнения наказания Александра Реймера. Об этом во вторник сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде уточнили, что решение было принято 20 февраля. Реймер уже просил об УДО в 2019 году, но тогда суд отклонил его ходатайство.

В 2017 году Реймер был приговорен к восьми годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Суд признал его и его заместителя Николая Криволапова виновными в хищении 2,2 млрд рублей из федерального бюджета, которые были выделены на покупку электронных браслетов для ФСИН. По версии следствия, браслеты покупались по завышенной цене.

Оба бывших руководителя ФСИН были этапированы в калининградскую колонию.