Полиция задержала жителя Краснознаменска, требовавшего денег у 8-летней девочки

В Краснознаменске задержали 28-летнего местного жителя, пристававшего к несовершеннолетней. Об этом во вторник, 25 февраля, пишет пресс-служба регионального УМВД.



По данным ведомства, инцидент произошел, когда 8-летняя девочка возвращалась из школы домой. На улице к ней подошел незнакомец и потребовал отдать ему все деньги. Сообщается, что мужчина угрожал девочке побоями, если та не выполнит его требования. Испугавшаяся школьница сказала горожанину, что у нее нет денег, а затем убежала.

Вскоре сотрудники полиции задержали преступника и завели на него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.