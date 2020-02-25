УМВД: в Калининграде задержан серийный вор

УМВД: в Калининграде задержан серийный вор
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Калининграде серийный вор похищал денежные средства горожан, пользуясь их невнимательностью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что кража с ущербом в 50 тысяч рублей была совершена в тренажерном зале на ул. Нарвской. Мужчина проник в помещение раздевалки, обыскал вещи посетителей и, обнаружив кошелек, скрылся.

Также установлена причастность 29-летнего неоднократно судимого калининградца к краже 150 тысяч рублей с банковских карт. В ночное время он обнаружил, что окно припаркованного у ресторана на Ленинском проспекте автомобиля открыто. Мужчина похитил с передней панели мобильный телефон, в чехле которого находились карты. С помощью приложения он сменил пин-коды и снял через банкомат деньги.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории Калининграда.



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