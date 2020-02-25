Суд: жителя Мамоново, виновного в смерти знакомого, приговорили к 7 годам заключения

Суд: жителя Мамоново, виновного в смерти знакомого, приговорили к 7 годам заключения
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жителя Мамоново, виновного в гибели товарища, приговорили к 7 годам колонии строгого режима.Такое решение принял Багратионовский районный суд, сообщили «Новому Калининграду» в его пресс-службе.

Как выяснилось в ходе судебного процесса, в начале сентября прошлого года мужчины распивали спиртное в квартире их общего знакомого, однако в процессе застолья начали ссориться. Причиной конфликта стало нелицеприятное высказывание о женщине, к которой один из собравшихся испытывал симпатию. Мужчина несколько раз ударил оскорбившего возлюбленную оппонента кулаками и ногами по голове и животу, а затем ушел спать, оставив пострадавшего лежать в коридоре. Утром он обнаружил мертвым 41-летнего приятеля, после чего и перетащил тело на улицу, попытавшись скрыть следы крови. Однако позже мужчина сам пришел в отдел полиции и рассказал о содеянном.

Приговором Багратионовского районного суда горожанина осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) к 7-ми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.


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