В Калининграде визит гостя обошелся хозяевам почти в 100 тысяч рублей

В Калининграде визит гостя обошелся хозяевам почти в 100 тысяч рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде 24-летний житель Пионерского пришел в гости к другу, а затем украл дорогостоящую технику из его квартиры. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.

Как отметили в ведомстве, с заявлением в полицию обратилась супруга пострадавшего. Женщина сообщила, что из их квартиры кто-то похитил несколько мобильных телефонов, планшет и ноутбук общей стоимостью в 96 тысяч рублей. Однако позже выяснилось, что за несколько дней до ограбления жилища к мужчине в гости приходил знакомый, вместе с которым они распивали спиртное. Во время застолья хозяин квартиры уснул, чем и воспользовался похититель.

Правоохранительные органы смогли вычислить преступника. Задержанный мужчина рассказал, что большую часть украденной техники он продал, а деньги успел потратить на свои нужды. «В ходе работы планшет потерпевших был изъят и приобщён к материалам уголовного дела», — отметили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Расследование уголовного дела продолжается.

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