Обидчивый калининградец повредил автомобиль знакомой

Обидчивый калининградец повредил автомобиль знакомой
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, повредившего автомобиль знакомой после ссоры. Ущерб оценен в более чем 50 тысяч рублей. Об этом во вторник, 25 февраля, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в одном из дворов по ул. Борзова. 42-летний горожанин после ссоры со своей знакомой повредил ее автомобиль. Сумма ущерба превышает 50 тысяч рублей.

Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии и передан полиции для дальнейшего разбирательства.



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