Обидчивый калининградец повредил автомобиль знакомой

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, повредившего автомобиль знакомой после ссоры. Ущерб оценен в более чем 50 тысяч рублей. Об этом во вторник, 25 февраля, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в одном из дворов по ул. Борзова. 42-летний горожанин после ссоры со своей знакомой повредил ее автомобиль. Сумма ущерба превышает 50 тысяч рублей.

Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии и передан полиции для дальнейшего разбирательства.