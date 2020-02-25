Полиция Варшавы увеличила штат из-за роста числа угонов автомобилей

Полиция Варшавы увеличила штат из-за роста числа угонов автомобилей
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Варшаве существенно возросло число угонов автомобили. Только в январе текущего года было угнано 238 машин, сообщает польский портал Auto Swiat.pl.

Как отмечается в сообщении, в 2019 году произошло значительное увеличение числа случаев угона автомобилей по сравнению с 2018 годом. Рост составил около 10%. Согласно данным, приводимым порталом, в 2018 году с улиц Варшавы угнали 2192 автомобиля, а в 2019 — 2432 автомобиля. На протяжении нескольких предыдущих лет количество угнанных автомобилей регулярно снижалось, а в 2015 — 2018 гг. оставалось на аналогичном уровне.

Чаще всего варшавские угонщики воруют модели японских производителей. В группе риска автомобили марок Toyota и Mazda.

Из-за сложившейся ситуации полиция Варшавы расширила свой штат. По неофициальным данным, было нанято 7 новых сотрудников в отдел автомобильной преступности.

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