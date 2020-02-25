В Куликово отдыхавшего в казино посетителя ограбила семейная пара

В Куликово семейная пара украла 100 тысяч рублей у отдыхавшего в казино мужчины. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.



По данным ведомства, 46-летний местный житель отдыхал в казино в поселке Куликово. В какой-то момент мужчина понял, что у него пропало портмоне со 100 тысячами рублей. После этого горожанин обратился за помощью в полицию.

После проверки видеокамер, работавших в ночь пропажи, удалось вычислить предполагаемых похитителей — ими оказались 43-летний калининградец и его 38-летняя супруга. Семейную пару задержали, однако денег при себе у них не оказалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция указанной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники полиции пытаются выяснить судьбу похищенных денег.