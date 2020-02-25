В Калининграде узнавшая об афере дочери пенсионерка обратилась в полицию

В Калининграде 48-летняя горожанка пыталась переоформить на себя машину матери, но та узнала об этом и обратилась в полицию. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.



Как сообщили в ведомстве, 70-летняя пенсионерка заметила, что ей перестали приходить налоги на автомобиль. Позже женщина выяснила, что новой «владелицей» иномарки стала ее дочь, которая тайно переоформила договор на машину. Узнав о случившемся, горожанка обратилась за помощью в полицию.

В ходе разбирательства дочь потерпевшей предоставила договор купли-продажи с поставленной подписью матери. Полицейским она заявила, что пожилая мать сама переоформила на неё автомобиль, однако в силу своего возраста забыла об этом. Изучив почерк, эксперты выяснили, что подпись пенсионерки в документе на самом деле «липовая».

В отношении подозреваемой полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция по данной статье — 5 лет лишения свободы.