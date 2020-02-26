В Калининграде в жилом доме на Челнокова возник пожар в помещении пиццерии

В Калининграде во вторник поздно вечером случился пожар в пиццерии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Челнокова поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 23.36 поступило в Ленинградском районе города Калининграда. В девятиэтажном панельном жилом доме на втором этаже в помещении кухни пиццерии произошло загорание масла во фритюре на площади 0,5 кв.м. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 11 человек и 3 единиц техники.
Комментарии к событию