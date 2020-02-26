В Краснознаменске судят автомобилиста за «пьяное» ДТП с двумя погибшими

В Краснознаменске 36-летний местный житель предстанет перед судом за ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом в среду, 26 февраля, пишет пресс-служба Краснознаменского районного суда.



Напомним, авария случилась в феврале прошлого года. Горожанин с двумя пассажирами в салоне «Фольксвагена» ехал по трассе «Краснознаменск-Победино-Измайлово», однако на 8-м километре не справился с управлением и врезался в придорожное дерево справа по ходу движения. Отмечается, что водитель был пьян. В результате ДТП автомобилист получил травмы, а двое пассажиров скончались до приезда скорой помощи.

В следствии действия мужчины квалифицировали по ч. 6 ст. 264 УК РФ как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящемся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Судебное заседание по данному делу назначено на 3 марта 2020 года.