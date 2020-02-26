Ночью в Калининграде из окна общежития на 7 этаже выпал студент

В ночь со вторника на среду из окна седьмого этажа общежития БФУ им. И. Канта выпал 17-летний студент. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 26 февраля, сообщил источник в экстренных службах. Информацию подтвердили в департаменте по связям с общественностью университета.

По предварительной информации, сообщение о происшествии в общежитии БФУ на ул. А. Невского поступило в экстренные службы в четвертом часу утра. Юношу госпитализировали в БСМП с травмами, о его состоянии ничего не известно. Подробности уточняются.