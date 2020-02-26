Прокуратура потребовала от администрации Светлого добавить адресные указатели, необходимые для проведения переписи населения. Об этом в среду, 26 февраля, пишет пресс-служба областной прокуратуры.



После проверки выяснилось, что власти не следили за наличием указателей названий улиц, номеров домов и номеров квартир на всех объектах недвижимости. Кроме того, на 25-30 % объектов отсутствовали адресные аншлаги.

В адрес главы администрации муниципалитеты прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо. Сообщается, что исправление недостатков сейчас находится на контроле в городской прокуратуре.