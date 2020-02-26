В Калининграде за выяснение отношений «по-мужски» военный осужден на 2 года

В Калининграде за выяснение отношений «по-мужски» военный осужден на 2 года
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде военнослужащий решил выяснить отношения с призывником «по-мужски», из-за чего попал под суд за превышения должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ СК по Балтийскому флоту.

Установлено, что в июле 2019 года между младшим сержантом части 06017 и одним из призывников произошел словесный конфликт. Обвиняемый, будучи недовольным, что новобранец пререкался со старшим по званию, предложил «по-мужски» выяснить отношения. Военнослужащий завел призывника в кубрик, повалил на кровать, после чего нанес несколько ударов головой и руками по лицу. Полученные травмы расценены как вред здоровью средней тяжести.

Балтийский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностным лицом своих полномочий, совершенное с применением насилия) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии общего режима.

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